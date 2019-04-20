再破世紀毒案　檢2.1噸冰毒K仔拘3人

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，令毒販趁「末日」前瘋狂出貨。越南警方周六（20日）公布在胡志明市破獲一宗世紀毒案，檢獲1.1噸冰毒及約1噸氯胺酮（俗稱K仔），共值7.42億港元。警方指毒品從泰國運入越南境內，行動中拘捕兩名台灣籍男子及一名越南人。今次是越南一周內破獲第3宗與上海仔集團有關的毒案。



當地傳媒報道，胡志明市警方日前發現兩輛貨車停在路邊，疑似轉移貨物，形迹可疑，遂上前截查。警員檢查期間，兩名台籍男子突然開車欲逃走，遭警方當場截下及拘捕。兩人分別為33歲的葉清偉（Yeh Ching Wei，音譯）和31歲的姜維池（Chiang Wei Chih，音譯）。警方在貨車內檢獲60個揚聲器，每個內藏10包偽裝成茶葉包的冰毒，共有600包，總重約600公斤。



警方循貨車行駛路線深入調查，追蹤到另兩個地點，分別發現大批毒品，當中在43個揚聲器內，再搜獲共逾500公斤的冰毒，案中檢獲冰毒共值4.84億港元。警方亦拘捕一名越南籍男子，在其住處起出約1000公斤的K仔，總值2.58億港元。



警方指出，所有毒品均是來自泰國。葉清偉是首次入境越南，姜維池則是自去年以來第3次來到越南。他們供稱，是在一名中國籍疑犯指使下，將毒品由同奈省運到胡志明市。警方目前正擴大調查，釐清上述案件與本月17日在義安省破獲的毒案是否有關聯。



今次是過去166日內第30宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/