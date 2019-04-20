資料庫：雷擊案屢發生　18歲男生去年馬鞍山雷劈喪命

本港過往亦曾發生行山客遭雷劈事件。去年7月，熱愛戶外運動、在國際學校就讀，當時年僅18歲的準大學生盧高彥，趁假日偕5名男女友人，到馬鞍山麥理浩徑行山，期間至近彎曲山一處平原，瞬間風雲變色雷電交加，黃雨及雷暴警告下，灰黑上空閃過一道白光並傳來打雷聲，期間盧倒地額頭發黑昏迷，懷疑被雷劈中，直升機將他送院搶救惜告不治。



2016年4月10日，一名姓司徒男子，戴金屬頸鏈與友人到西貢遠足，期間天氣驟變，天文台發出雷暴及黃色暴雨警告，途至近牛耳山時，司徒疑被雷劈中，腳部發黑，面部及頸項疑有被燒過的傷痕，事主一度斷片，幸經搶救後沒有生命危險。



2013年7月，一對姓盧兄弟，到上水山頭踩單車時，遇上雷雨交加，兄弟往樹下避雨期間，在旁樹木遭雷劈中，兩人亦遭波及，胞弟疑頸鏈引電，當場頸胸被電擊受傷昏迷，受輕傷胞兄為他進行人工呼吸搶救，胞弟其後回復清醒，兩人雙雙由直升機送院救治。



2001年8月，一名美國籍男子偕同友人到屯門菠蘿山遠足，途中突行雷閃電，眾人落山集合後發覺美籍漢及一名外籍女子失蹤，救援人員搜索後，在操炮區尋獲兩人，其中美籍漢疑遭雷劈昏迷，送院不治，洋婦則無恙。