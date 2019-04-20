西九站不敵豪雨多處漏水　層層滴變水簾洞

天文台今日(20日)一度發出紅色暴雨警告信號，廣深港高鐵香港西九龍站在豪雨侵襲下再次多處漏水，地面出現多個水氹，途人需要繞道而行，小心翼翼。天文台紀錄顯示，下午2時油尖旺一帶雨量達到黃雨水平。



東網記者今午3時許視察西九龍站情況，當時天色尚未放晴，但雨勢比較早前已大幅減弱，只下起毛毛細雨。不過，早前的豪雨已令車站變成「水簾洞」、「層層滴」，其中在地面層B出口的士落客處，天花板每分鐘滴下兩三滴水珠，但現場無人清理積水，亦無放置水桶或毛巾收集雨水，只放置「鐵馬」將滴水範圍隔開。



除車站內部漏水外，連接車站的天橋亦遇「水災」，高鐵站通往鄰近巴士總站的行人天橋上蓋漏水，導致地面有一大個水氹，雨水滴落在水氹時更會濺起水花，而該漏水範圍並無圍封，途人經過都繞道而行，避開水氹以免跣倒。通往西鐵線九龍站及圓方商場的天橋亦有滴水，天花板出現一排水珠，地面亦有水漬。



根據天文台網站資料，油尖旺區於下午1時45分至2時45分，錄得30至35毫米雨量，達到每小時30毫米的黃色暴雨警告信號雨量水平，其後一小時驟降至3毫米。