豆腐渣立會大樓又滲水　工人出動吸水機補漏

金鐘的立法會大樓早年因趕工落成，多年來不斷出現漏水等工程問題，被嘲為「豆腐渣工程」，天文台今午(20日)一度發出紅色暴雨警告，結果立法會大樓再次發生滲水問題，在紅色暴雨警告生效期間，立法會地下大堂內、近餐廳附近的出入口不斷滲水，即使清潔工人已在門邊放置沙包，仍無阻雨水滲入，初時有兩、三名清潔工人不斷用地拖清潔，惟雨勢太大，清潔工人及後需改用吸水機才能控制雨水湧入情況。



其中一名清潔工人指出，因為雨勢太大，外面排水渠渠口太小，導致雨水無法即時排走，甚至出現倒灌，他們雖已在門邊放置沙包阻止雨水滲入，但最後仍需要動用吸水機。



事實上立法會自落成以來已多次修修補補，仍不時出現漏水情況，三年前就曾經出現假天花漏水事件，由三樓假天花漏落扶手電梯，再流到地下大堂；上月會議室二的門外天花板近電燈位亦曾試過滴水，最後要職員關掉水掣才能處理；甚至外面連接政府總部和立法會的玻璃頂天橋，每逢雨天亦必然漏水，天橋頂的燈槽甚至變成水渠，積累雨水在燈槽末端如花灑般傾瀉而下。