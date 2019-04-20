港龍廈門機飛唔起　半百港小學生滯留近1日

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，其全資附屬公司國泰港龍有廈門航班飛唔起，連累半百名香港小學生呆等近24小時。有受影響乘客的家屬向東網報料，指其任職教師的妻子日前帶領約50名小學生到廈門參加遊學團，原定乘港龍航班KA 615D在昨晚(19日)約11時返港，惟航班屢度延誤，更要一眾家長在機場苦候多時才接獲通知指航班已取消，至今日(20日)晚上7時航班仍未能起飛，家長們直斥港龍安排極差，令乘客及家屬要飽受無了期的等候。



據家屬稱，涉事航班原定昨晚近11時抵達，大批家長已提早逾1小時在接機大堂守候，惟該航班屢度延誤，直至今日凌晨2時，一眾家長才獲通知指航班會取消，並安排酒店予受影響乘客。不過，港龍原稱今日下午4時可提供航班予受影響乘客再度啟程，惟當所有乘客登機後，航班至晚上7時許仍未能起飛，一眾學生只能等候，被困機艙，「啲小朋友咁細，有咩可能困住係架機內咁耐，佢哋有咩事係咪佢(港龍)負責呀？」



根據機場管理局的抵港航班資料顯示，涉事港龍航班原定今晚約7時許抵港，惟現時已改作晚上11時49分。涉事乘客將滯留當地近1日。東網正向港龍查詢。



《國泰航空，愈做愈燶》專頁：http://hk.on.cc/fea/cx/

