逃犯條例修訂在即　大劉赴加拿大疑為流亡探路

華人置業前主席劉鑾雄及商人羅傑承被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成，其中劉鑾雄於本月初要求法庭頒發聲明確認港府就《逃犯條例》的修例沒有追溯力，無權移交修例前涉嫌犯法的人士，更稱將其引渡至澳門或會迫使他流亡海外。有消息指劉鑾雄已離港，目前現身加拿大，有學者估計他離港很大機會是為修例完成後的流亡「探路」。



劉鑾雄所提出的司法覆核案現時定於6月21日作申請許可進行司法覆核聆訊，而《逃犯條例》的修例工作已步入法案委員會階段，完成後將交到立法會大會恢復二讀辯論及三讀程序，可謂進行得如火如荼。對於今次修例反應極大的劉，繼提出司法覆核，更被目擊在這敏感時刻遠走加拿大多倫多，更於當地的中菜館用餐。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，若然有效率地進行修例，相信今年8月便能完成，屆時便可引渡逃犯，而劉所提出的司法覆核未必能成事，故害怕被引渡而成為「逃犯」的機會存在。陳續指，劉是因證據確鑿才被澳門法院判罪成，有可能他擔心被引渡而及早赴外地探路，進行視察及打探風聲。



劉鑾雄與羅傑承涉嫌以2000萬元賄賂前澳門運輸工務司司長歐文龍，以獲取五幅土地批給而判囚5年3個月，惟二人一直未有赴澳門服刑。若《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》一旦通過，劉、羅二人或會被移交到澳門服刑。