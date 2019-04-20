康文署2年前已知單車館消防有漏洞　懸而不決

耗資近11億港元的將軍澳香港單車館昨(19日)因警鐘誤鳴，系統自動打開排煙窗，導致館內嚴重漏水。單車館甩漏多，康樂及文化事務署一早知情！東網於2017年曾報道，單車館消防系統存漏洞，警鐘曾多次誤鳴，康文署當年向西貢區議會申請近百萬撥款更換系統，遭區議會否決，並要求該署向政府部門申請撥款，至今問題仍未解決。



根據西貢區議會地區設施管理委員會2017年一份文件指出，康文署向該會申請95萬港元撥款，改善單車館主場館煙霧探測系統。文件解釋，該館於2014年啟用，主場館有12組煙霧探測器，機電工程署當時進行日常檢查，發現有關消防設施耗損及不穩定，建議盡快升級及更換煙霧探測器，包括增設LED顯示器及散熱扇。



西貢區議會地區設施管理委員會主席陳繼偉指出，當局一早知道設計的消防系統有問題，包括太敏感等，惟當時議員認為單車館新近落成，若更換物料易造成浪費，其次有關工程應交由政府中央撥款，不應向區議會申領，故大部分區議員否決撥款申請。陳要求康文署徹查事件，委員會將在5月15日會議上討論今次事件。