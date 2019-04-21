旅客要求提高　冀跟團包機場接送及購物講價

市民對旅行社的服務要求愈來愈高，旅遊業議會完成首份「旅客購買外遊服務時的需要和考慮因素」調查報告，共訪問一千六百名旅客及四百家公司，結果發現旅客期望旅行社或旅遊網上平台能提供更多創新服務，例如安排機場接送及行李送回家服務，外遊期間提供即時翻譯、講價專員及代照顧嬰兒等。議會建議旅行社因應市場轉變提供更多服務，創造商機。



調查於去年九至十一月期間進行，當中有一千四百五十八名兩年內曾經離港外遊的個人旅客，五成人選擇網上平台旅遊服務，四成使用旅行社服務。四成一受訪者曾離港外遊三至五次，兩成五離港外遊兩次，包括公幹。外遊主要是觀光，其次是為美食及購物。最常見是外遊五天，其次為六至七天，五成人外遊花費介乎三千港元至一萬港元。至於受訪的公司逾六成未有指定的外遊服務供應商名單，對選取外遊服務供應商持開放態度。



調查結果顯示，不論是透過旅行社、網上平台或直接向服務供應商購買旅遊產品的個人或公司顧客，都希望本地旅行社可進一步發展及完善線上服務及交易系統，令顧客可直接、方便，並隨時查詢及購買旅遊產品和服務，進行「實時線上交易」，及「自選行程，網上報名」的期望。



顧客期望旅行社提供專業意見，協助設計及安排行程；並提供實時現場支援，如醫護人員同行照顧長者、當地緊急服務、領隊現場協助應對意外事故、即時翻譯等。導遊更可幫忙尋找及購買心儀的東西、私人推薦購物地方、擔任翻譯及講價專員等。



綜合上述調查結果，議會建議旅行社可考慮進一步從「專業意見」方面發展服務，協助顧客安排行程，並優化「實時現場支援」配套，滿足顧客的期望。中小企外遊旅行社可先檢視公司的整體發展策略、定位及方向，檢視公司資源和能力，從而訂定服務創新與增值的方向，創造商機。