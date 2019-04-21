NB復活節打擊大麻　大埔搗酒吧吸食派對

警方在復活節期間展開連串打擊販賣大麻行動，搗破大埔一個酒吧舉行的吸食大麻派對，並破獲利用網上社交平台兜售大麻的不法勾當，共拘捕23人，檢獲3.5公斤大麻、76支大麻油及1380粒俗稱「5仔」的毒品。



行動由毒品調查科（NB）進行，早前接線報，指有人計劃在仁興街一間酒吧舉行大麻吸食派對，經深入調查後，昨晚採取行動，派員掩至酒吧搜查，檢獲80克大麻，拘捕9男1女（25至45歲），當中包括2名酒吧負責人，其他人疑是朋友及熟客，初步顯示無黑社會背景。被捕者分別以涉嫌管有毒窟及管有危險藥物被扣查。



另外，毒品調查科亦針對網上販賣大麻的不法分子，由前日（19日）至昨日在各區派員「放蛇」假扮買家，以涉嫌販運危險藥物、藏有危險藥物及藏有工具可作吸食用途等罪名，拘捕11男2女（15至36歲），檢獲17克大麻。在調查中，警方發現一名被捕者管理一個facebook專頁，定期發布吸食大麻信息，警方會追查有否透過專頁向其他人販賣大麻。



警方指出，由今年首3個月，已拘捕141人，涉嫌管有或販賣大麻，當26人是21歲以下人士，警方會繼續針對大麻及其他毒品，持續進行打擊行動。