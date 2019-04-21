停牌漢狂飆逃捕　由大埔被追至黃大仙甩轆就擒

今日（21日）凌晨零時許，警方新界北總區交通部特遣隊在大埔完善路進行打擊酒駕行動時，警車上的「自動車牌識別系統」偵測到一輛七人車的車主正在停牌，警員懷疑有人無牌駕駛，即駕駛警車追截，期間響警號示意司機停車，但對方加速沿吐露港公路往沙田逃走。



警車尾隨追逐，七人車沿途狂飆，飛馳至大老山公路，再在小瀝源一帶繞圈，及後轉向獅子山隧道方向，然後轉回小瀝源繞圈企圖擺脫追兵，但警車窮追不捨，新界南總區的「隱形戰車」亦加入追逐，七人車其後駛入獅子山隧道，在管道內穿插切雙白線，駛出後再駛落龍翔道往黃大仙，期間失控撞向修路地盤的水馬，右前輪幾乎甩脫，最後逃至馬仔坑道龍翔官立中學對開無法行駛，男司機與男乘客棄車逃走。



警員下車追逐100米將男司機制服，乘客乘亂逃去無蹤。警員發現司機剛於本月被扣滿分，被罰停牌3個月，至7月才期滿，同時出動緝毒犬搜查車廂，無發現違禁品，故懷疑有人因無牌駕駛而逃避截查，以涉嫌停牌期間駕駛、危險駕駛及駕駛無第三者保險車輛拘捕，正追緝在逃乘客。被捕司機年約40歲，任職地盤工人。



在追逐中，警方一度錄得七人車車速高達180公里，亦曾衝燈及切雙白線，追逐路線更跨越新界北、新界南、九龍西及九龍東等4個警區，期間各警區共有約7輛警車加入追逐。