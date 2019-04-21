東方日報A1：紅雨轟雷　怒海翻船

奪命紅雨襲港，釀成兩死一失蹤悲劇！一個悲傷的復活節下午，狂雷暴雨驟然殺到，天地變色晝夜難分，不少參加戶外活動市民，被殺個措手不及未能走避，飽受風雨蹂躪，其中在港鐵任職中年漢，偕兩名友人往大嶼山行山，途至象山時，他懷疑慘遭轟雷劈死。另有一家四口出海釣魚，舢舨遭惡浪打沉，導致子死父失蹤，兩婆媳死裏逃生獲救。



疑遭雷劈死事主姓方（五十三歲）與妻子育有八歲女兒，同住大嶼山愉景灣。據悉，方生前在港鐵任職車長逾廿年，及後晉升車務主任，負責統籌工作。消息指，昨晨方趁着復活節假期，穿着行山裝束，相約兩名男女友人，前往大嶼山遠足行山。他們由靈隱寺出發，準備經象山前往大澳市中心。



據悉，一行三人沿山徑而行，至中午天氣開始轉壞，天文台在中午十二時四十五分發出雷暴警告。他們見情況惡劣，且雨勢轉大，即急步落山。至昨午二時卅二分，在紅雨信號下，三人抵達象山時，大雨傾瀉而下，雷電交錯。現場消息指，天空閃過一道白光，雷擊隨即劈下，發出轟然巨響。方被發現暈倒地上，部分皮膚發黑，疑遭雷電劈中，同行姓黃（五十五歲）女友人慌忙報警。



警方及拯救隊冒雨登山救援，政府飛行服務隊派出直升機趕至，方已失去知覺，他在場接受急救後，再由直升機送往屯門醫院搶救，惜延至下午四時卅九分證實不治。



方的家人接獲通知紛趕到醫院，驚聞噩耗傷心痛哭。警方向事主同行友人了解後，相信事件無可疑，案件列作「有人暈倒送院後死亡」處理，死因仍待剖驗。港鐵發言人指，公司對事件感到難過，已聯絡其家人並致以深切慰問，港鐵將提供一切可行協助。



強風暴雨期間，有多名行山客被困。昨午二時十五分，兩名男子報稱在大嶼山狗牙嶺對開被困；約十五分鐘後，七人在粉嶺和合石掃墓期間，遇上惡劣天氣被困求救。至昨午三時許，警方接獲一名女子報案，指她與兩名女友人到衞奕信徑第一段行山，期間遇暴雨，與兩人失聯。警方及消防員分別進行救援，將各人救起，部分人士感不適，治理後毋須送院。



根據天文台資料，最常見的兩種閃電是「雲對地閃電」和「雲間閃電」。前者是積雨雲和地面之間的放電，對地面的人和設施威脅最大；後者是不同雲區之間放電，閃電通道不會到達地面。據天文台紀錄，在昨午二時至三時期間，本港共錄得七千三百一十八次雲對地閃電，其中大澳位處的大嶼山區錄得一千五百卅七次，同一時段，全港雲間閃電有二萬一千五百廿五次，即兩類閃電有二萬八千八百四十三次。