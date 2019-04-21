探射燈：淡季結婚　中午設宴　新人開支省逾30%

婚姻大事，一生人一次，惟婚禮開支逐年飆升，令新人大為頭痛。有機構去年進行調查，發現新人結婚開支達36萬港元，較前年增幅近10%，當中消費最貴是婚宴酒席，有婚禮統籌專家教路可選擇淡季結婚及中午設婚宴，成本可節省30%以上。



有機構在去年9至10月，訪問1116人，於2018至2020年結婚的新人，了解他們結婚平均開支，調查發現，「婚宴酒席」平均逾17.8萬港元，升幅達5%；其次是結婚首飾及戒指，平均消費超過6.8萬港元，增幅達18%；第三是蜜月旅行，平均逾4萬港元，升幅達11%。另外，還有拍攝婚紗照及禮金等開支。



專辦婚禮統籌及擔任司儀的港澳婚慶業聯會副會長劉智仁表示，酒席屬整個婚禮最大開支，佔去50%至60%，他教路若想節省開支，可選擇改為酒店的下午自助餐，或者是酒樓的下午酒席，食物一樣，但較晚宴平30%；「年頭年尾」及中秋節後均是旺季，清明節、重陽節及盂蘭節的月份屬淡季，如新人不介意，部分酒樓的酒菜在這時段可打8折，至於婚戒及蜜月旅行，由於只涉及2人，成本更容易控制，「唔去歐洲，咪去東南亞囉。」

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