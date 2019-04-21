探射燈：個別場地乏配套　新人卻步

雖然康文署的婚禮場地因價廉受歡迎，惟有場地因位處偏遠、地方狹小，甚至存有異味，而租用率一直偏低。有婚禮顧問公司負責人表示，該署婚禮場地欠缺私隱度及配套差，令不少新人卻步，若選擇須親身視察環境。



過往3年，西貢海濱公園平台每年均只錄得1宗申請，記者發現該平台面積不大，約只有400平方呎，可容納的賓客有限，該平台離地面約高出2米，隔籬是人來人往的西貢碼頭，假日時擠滿人潮，欠缺私隱度；淺水灣泳灘臨海涼亭位置，外望一片大海，本應是舉行婚禮的理想地點，惟涼亭旁海邊石壆堆積不少垃圾，海風吹向涼亭，更帶來陣陣臭味，大殺風景，而涼亭連接公園，不時有遊客或跑步人士在園內歇息，私隱度低。



香港首間婚禮顧問公司創辦人歐惠芳指，康文署轄下婚禮場地大多欠缺私隱，「律師證婚時，無端端有人唱歌或吹口哨，場面就好尷尬。」她又稱，會場亦缺乏保安，「試過有人『白撞』入來白吃白喝，有新人奇怪準備嘅食物點解咁快會冇晒。」她建議若選擇有關場地，新人需親身「睇場」，包括換衫地方、會否有難聞臭味、垃圾等，「冇理由叫新娘去濕𣲷𣲷嘅廁所換衫，有新娘試過逼住要上旅遊巴換衫。」

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