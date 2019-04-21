探射燈：風毀行禮場地　康署迄未修理

去年超強颱風山竹摧毀康文署轄下婚禮場地，部分至今重開無期，鯉魚門公園禮堂由去年10月起已暫停接受申請，除維修冷氣及場內設施外，旁邊更疑有危險斜坡；九龍仔公園洋紫荊園則爛地處處，主題洋紫荊樹生長瘦削。立法會議員指風季即將再臨，促盡快修復場地外，亦需做好防範，免影響用家。



事隔超過半年，鯉魚門公園禮堂職員指山竹時有大樹壓毀禮堂，估計最快要到年底或明年初才會重新接受申請。從高空觀察，禮堂表面正常，惟後方山坡及旁邊斜坡，則似曾發生山泥傾瀉。



九龍仔公園內大致運作正常，惟洋紫荊園部分地方仍在維修中，圍繞草地的10多棵洋紫荊樹被摧毀得高低不一，部分被吹歪，枝葉疏落；場內亦有不少地磚損毀，以鐵線圍網待修；大樹被修剪得光禿禿，原本的草地植被亦露出沙泥，職員透露現時仍然開放使用及接受申請，惟修復工程預計今年內完工。



其他場地雖不見山竹後遺，惟大埔海濱公園露天劇場現時至6月進行裝修工程而封場，職員建議新人可申請公園內另1幅草地進行婚禮。



港澳婚慶業聯會副會長劉智仁表示，康文署婚禮場地租金便宜，具一定吸引力，若有關場地蓉蓉爛爛或進行維修，甚至訂場後有問題，新人都擔心失預算而影響整個婚禮計劃。



立法會議員陳恒鑌表示，康文署提供的戶外婚禮場地收費便宜，受年輕新人歡迎，而至今署方仍未修復有關場地，他直斥進度緩慢，影響用家，又指颱風季節亦快將再臨，促署方盡快修妥場地及做好防範。



按康文署資料，自2015年起，租用轄下康樂場地舉行婚禮的人數每年上升。該署發言人表示，6個康樂場地仍維持開放供市民舉行婚禮，其中鯉魚門公園場地因受去年山竹影響致多項設施損毀，署方已聯絡有關申請者到場視察，考慮會否如期租用場地，並自去年10月起暫停新申請。

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