我有正能量：玩味社區　長幼邊行邊玩

享受社區是每個人的基本權利，然而，香港的土地問題卻剥削了部分兒童的玩樂空間，以九龍城區為例，兒童人均遊樂場面積不足0.2平方米，僅與巴士人均企位面積一樣。有民間組織發起實驗計劃，透過與居民實地交流，設計出為街坊而設的玩樂設施，以創新想法改變社區刻板的印象。



九龍城是不少市民及旅客到訪的熱點，區內不單有多國美食，更有著名歷史景點，然而，這些景點卻未必能吸引區內居民外出消遣玩樂。有見及此，返轉街道空間聯同香港聖公會福利協會組成跨專業團隊，利用2個月時間實地考察，於土瓜灣海濱一帶設計出多款街道玩樂設施，希望令街坊真正享受「行街樂趣」。



整個計劃分成3個區域，有份參與設計的鄧書婷在大學修讀城市設計，與另外2人組成小組，負責設計海心公園海濱的設施，「街坊好熱心同我哋講點樣整會啱用啲，唔會畀人偷，見到我哋嚟又會打招呼」，關係在交流中慢慢建立，互相交流意見，加入用家的真實想法，不再單單從設計者角度出發。



在試玩期間，有小男孩指海濱的欄杆阻擋其視線，激發了她們的創意，決定於該處加設潛望鏡。潛望鏡由紙皮製成，運用鏡面反射原理擴闊小童視野。5歲的靖雅試玩過，笑言平日只能看到被釣上岸的死魚，透過潛望鏡則能看到更遠更廣闊的海面，「我想同表姐一齊睇，但佢住好遠㗎，我想帶（潛望鏡）番屋企。」



除了小朋友，銀髮一族的需要亦不能忽視，皆因上址為老友記釣魚熱點，但海邊無遮無掩「好天曬，落雨淋」，因此團隊就貼身觀察，再設計出傘架、魚竿托架等設施。



一街之隔的朗月街及旭日街則設有另外2款裝置，其中一個是裝設於欄杆上、讓市民「邊行邊玩」的手指路軌。裝置以觸感為主題，由木板組合而成，鋪上棉花、鋼絲、假草皮等，街坊更能拿出畫筆，畫上不同圖案，增添趣味，設計師直言，計劃屬實驗性質，資源有限，暫時只能裝設於一個欄杆上，期望日後能「由街頭開始設置，成條街都有。」



附近還有全新設計的特色路牌，挑空黑色紙板再貼上色彩繽紛的玻璃紙製成，配合陽光折射到街上，指引途人前往各個地標。返轉街道空間成員區婉柔笑言，計劃集合了五湖四海、不同界別的人的想法，希望居民能真正享受區內設施，體驗好行、好玩的街道。



該機構計劃打造「九龍城主題步行徑」，貫穿九龍寨城公園、宋王臺、牛棚等多個著名景點，並同時翻新途經的路面設施。項目負責人王建明表示，工程斥資約8千萬港元，預計於今年內開始工程，步行徑會設置展示牌，又會擺設臨時活動亭，提供漂書及音樂表演等活動，期望6年內可吸引20萬人使用。

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