議員倡醫療券加碼　社區保健中心提供疾病篩查

人口老化令公營醫療服務壓力更大，立法會議員陳凱欣表示，政府有迫切需要改變醫療保健政策，不應只着重疾病及住院治療，應從預防及初級保健方面發展。她建議公共醫療體系應在社區保健中心提供急性和慢性的疾病篩查，免疫接種及社區慢性病管理等服務。



陳凱欣今(21日)在電台節目指出，香港推行雙軌醫療制度，但公營和私營機構的人手和服務供應卻嚴重不平衡，全港現有1.4萬名註冊醫生，當中約6000人於公共醫院服務，而公立醫院要照顧香港九成住院病人，工作壓力大，工作環境亦欠理想，難以挽留具專業知識和經驗的員工。香港亦面對人口急劇增長，預計從2016年到2043年，香港人口將由734萬人增至822萬人，65歲以上人口將增加一倍以上。



她建議政府改變醫療保健政策，不應只着重疾病和住院治療，應發展預防和初級保健，對於現有的社區保健中心，她認為除需加強身體檢查外，還應加強健康評估，如提供急性和慢性的疾病篩查，免疫接種及社區慢性病管理等服務。她又指，政府應彈性使用長者醫療券，增加醫療券金額，提供更廣泛的醫療服務。