菲傭來港5月病死　友人質疑工作過勞吃不飽所致

香港疑有菲傭被虐致死！一名35歲、育有3名孩子的菲傭去年10月來港，為一個6人香港家庭工作，惟工作期間，僱主疑未有為她提供足夠食物及休息，不但要每日工作16小時，獲提供的餅乾、雞肉等食物更疑過期。最終她來港僅5個月，在今年2月死於紅斑狼瘡症。



該名菲傭名為Maristel Pepito，於今年2月18日在大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院逝世。據她多名朋友稱，Pepito丈夫任職建築工人，收入不多，她為照顧家庭及讓其孩子接受較好的教育而來港。在港工作期間，Pepito大部分時間沒有足夠食物，其僱主更給她過期食物，但她每日要應付大量洗衣及熨燙工作，卻不獲足夠休息時間及假期。



其朋友指，Pepito曾於今年1月送院，確診患肺炎及慢性自身免疫疾病，獲隔離治療兩周後再復工。Pepito曾向僱主反映有咳血情況，但其僱主只着她向其他人求助，最終2月因病情轉差再被送院，並在兩日後離世。



香港警方回應指，於今年2月21日接獲大埔那打素醫院報告，一名外籍女子於2月16日被送往該院，並於2月18日死亡。案件由警方大埔雜項調查隊跟進，事件無可疑，現階段不涉及刑事成分。