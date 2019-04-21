2漁船因惡劣天氣翻沉　8人墮海失蹤包括3港人

廣東一帶連日來出現惡劣天氣，珠海出入境邊防檢查總站萬山邊檢站周日（21日）發布消息，2艘漁船因暴雨而在大萬山島附近海域翻沉，其中2人獲救，另包括3名香港人在內共8人失蹤。



萬山邊檢站方面指，上周四（18日）下午，漁船「珠香1746號」從香港長洲出發，前往萬山區捕魚，惟其後失去音信，船上的3名香港人及5名內地人至今下落未明。



珠海市公安邊防支隊聯同萬山邊檢站、漁政支隊、海事局等部門，派出船艇、直升機和蛙人，並動員周邊漁船展開搜索。港府亦派出一架飛機參與搜救，惟因事發海域有6條國際航道縱橫其中，海面風大浪急，令搜救難度大增。



至上周六下午，搜救人員初步確認沉船位置，在萬山區白瀝島和大萬山島對出約3公里的海域，發現海面有油漬，但暫未發現失蹤船員。



而在上周四晚上7時半左右，另有一漁船翻沉。獲救的黎姓漁民憶述事發情況時仍心有餘悸：「當時下着雨，一下就起大風，船就開始旋轉，眼看就要受不住了，我和我老婆立即打開救生筏跳上去逃生，並繫上燈標待救。」他表示，漁船在大萬山港左防波堤外約300米處，遇上龍捲風，船身迅速傾斜翻沉。他和妻子漂浮約兩小時後由其他漁船救起。