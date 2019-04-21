港故：快餐店政府部門都唔肯請　拾荒黃姐日做18小時冀被尊重

四月初在立法會上，有位拾荒婆婆向勞福局局長羅致光，哭訴長者難以找到工作，局長一句「可以搵勞工處協助就業」，令全城嘩然。



今集《港。故》的主角，正是當日向局長哭訴的拾荒婆婆黃月嫻(黃姐)。年屆67歲的黃姐退休前是病房服務員，在公立醫院服務接近三十年，後來因為長期日夜追更，身體開始支撐不住，於是在50歲時提前退休。



50歲再就業處處碰壁



退休理應是享福的，怎料黃姐的退休生活卻變得非常困苦。休息了大半年後，為了生計，她便開始再找工作。但原來50歲在社會上找工作是充滿難度的，黃姐幾乎每次見工也沒有下文。例如有一次，她跟一個年輕女生共同到連鎖快餐店申請工作，經理出來的時候，只拿出一張申請表格給年輕的女生填寫，黃姐反問他：「點解你唔畀表我填？你唔請我係唔係嫌我老？」經理只是笑一笑，不作聲便走開了。



但商業社會上的年齡歧視，並沒有打擊黃姐找工作的決心。幾經努力後，她找到一份在政府沙田社區會堂裏的工作，更獲得了面試機會，見完工後對方還跟黃姐說：「你應該做得嚟。」怎料踏出面試房門後，看到兩個年輕女子也在等候面試，黃姐心想：「我無機會了。」果然不出所料，工作人員其後叫她回家等消息，當然最後也等不到結果，令她不禁慨嘆：「唔係我唔想做，而係人哋唔請。」



輾轉成為露宿者



黃姐雖然是退休公務員，享有每月三千多元的退休金，根本是應付不了衣食住行加上醫療開支，最後她更因欠租七個多月，被房署收回公屋單位。



被收屋後，她有想過租劏房住，怎料劏房月租也要四千多元，更是舊樓要走四、五層樓梯，對於一個50多歲的婆婆又怎吃得消？最終黃姐選擇在附近的快餐店「落腳」，成為大家口中的「麥難民」。可惜做了一年「麥難民」後，連那間快餐店也結業了，最後黃姐便開始露宿街頭的生涯。



執紙皮以幫補生活



在無「瓦遮頭」的日子，黃姐唯有靠執紙皮幫補生計。每更的生活就是：睡醒便開始執紙皮，直到累了就在紙皮附近睡覺，黃姐苦笑地說：「唔會理幾點，每日差唔多做18個鐘。」日子雖然艱苦，但黃姐執紙皮時也有她的原則，就是絕不淋水以增加紙皮的重量來換取更多金錢，因為她認為拾荒本來是為了環保，若加了水只會令紙皮發霉，紙皮便不能再造。



社區中的「環保份子」



在其他拾荒者眼中，黃姐這個不加水的行為有點傻，但在「拾平台」眼中，卻十分欣賞黃姐這份堅持。「拾平台」一直關注拾荒者的處境，同時為他們提供支援服務。在一次偶然的機會，黃姐認識了「拾平台」發言人鄧永謙，從此她的生活得以重見曙光。



阿謙認為拾荒者在社區中扮演着一個相當重要的角色，但市民往往忽略了他們對社區的貢獻。去年他們作了一個「全港拾荒群體調查研究」，發現拾荒者每轉紙皮的平均重量為35公斤，以此推算，全港拾荒者每天的總回收量為193公噸，佔了全港的廢紙量、回收量接近兩成，由此可見，拾荒者一直幫社區處理大量的廢紙回收。



因此「拾平台」提倡了一系列政策，希望社區不同的持份者，可以用自己的方式來配合拾荒者的環保回收工作程序，如商店可先整理好紙皮才扔出來，又或者市民在家先存起一定數量的紙皮，之後再交給拾荒者處理。更重要的是，他們建議社區有一個回收空間供拾荒者處理紙皮，例如在公園、廢棄的公共地方、天橋底或垃圾站旁，劃出2米乘2米的空間，令拾荒者得以在社區上無障礙地工作。



把拾荒定義為工作



拾荒者對社會貢獻遠超我們想像，阿謙更認為拾荒應該被視為一份工作，而拾荒者亦應該受勞工法例保障。在他們的調查中，拾荒者每天工作的中位數是5.5小時，他認為若以「418」勞工工時標準，每星期最少工作18小時，五天工作日來衡量，只要一種勞動行為每日進行超過4小時，便可以定義為一份工作。只是大眾還不太認識環保回收跟拾荒者之間的關係，尚未能把他們扣連在一起。因此「拾平台」積極舉辦不同的活動，如真人圖書館、落區等，冀令大眾認識拾荒者的工作及處境，更希望可以消除市民對拾荒者的成見，令拾荒者得以被尊重。



今集《港。故》用7分半鐘，帶大家看看一個退休長者、長者再就業及拾荒者的故事。



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