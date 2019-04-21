逃犯條例直交大會審未必可取　建制醞釀新招防再拉布

立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會上周開會2小時，仍未能選出主席。立法會主席梁君彥今(21日)形容情況前所未有，但認為若以《議事規則》第91條將草案直接交上大會審議未必可取，因法案有爭議性，應按一貫程序經法案委員會處理。被問到若選主席再被拖延如何解決，梁指，內會會負責。



據了解，建制派將觀望泛民在下次委員會會否再「玩嘢」，若泛民再「拉布」仍未能選出主席，建制正考慮由議員去信內會提出動議，要求內會作出指引，例如由秘書處擔當選舉主席工作，有關動議經內會討論後表決，新招會較修改議事規則更快，且毋須經由大會通過。



至於盛傳有機會出任該委員會主席的議員謝偉俊在電視節目表示，由於委員會下次會議訂在下周二(30日)，故應視乎台灣殺人案疑犯在港洗黑錢罪下周一(29日)的判刑，再決定是否應趕在今個立法會會期完成修例。



身兼律師的謝又說，使用第91條強行將議案交上大會或會引起司法挑戰，令立法會公信力失效，應在不得已情況才使用。他形容建議是「核子彈」，無法預知炸出來的後果。被問到可否先針對台灣殺人案設專門法例，同時繼續修訂《逃犯條例》，他認為原則上可以，但難度大。

