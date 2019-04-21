度假屋訂房淡靜　熊本熊殺入長洲賣萌救市

長洲太平清醮還有不夠一個月又到，島上街頭巷尾已擺滿平安包等招牌裝飾，商戶亦密鑼緊鼓作準備。有傳統餅店今年與來自日本的「熊本熊」合作，推出印有「酷MA萌」肖像的平安包及特色精品。然而，不少商戶及度假屋對今年銷情不感樂觀，擔心旺丁不旺財。



康蘭餅店今年首度與熊本熊合作，推出一盒4個、印有熊本熊「萌」樣的平安包，售價99港元。4個平安包口味是傳統的麻蓉、黑芝麻、蓮蓉及紅豆，亦有熊本熊與包山鎖匙扣等精品。職員歐小姐表示，希望以特別形式去慶祝太平清醮，故邀請熊本熊合作。她又指，目前反應不俗，不少「熊粉」特意入島購買，銷情比去年升20%。



餅店樂觀，其他商戶卻看淡市道。茶莊負責人郭先生指，該店會如往常推包山茶，今年改為即製，收到訂單才會將包裝成平安包的茶葉安置到小型包山上。他指，今年只製作1.5萬個包山茶，比去年減10%，故收入亦減約10%。他解釋，太平清醮正好是星期日反而令生意更少，「個個有長假都去旅行，無咩人會入長洲！」



度假屋負責人叢太坦言，目前仍未有客人訂房，然而去年同期房間預訂率已近一半，故形容生意「好慘淡，冇辦法」。今年清醮當天是母親節，遊客或有其他節目，另一度假屋負責人關先生亦預期生意較差，「依家都無咩人訂房，生意一年比一年少」。

