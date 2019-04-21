長三角考察團泛民甩底　建制派轟事事政治化

立法會長三角考察團今日(21日)出發，7名已報名的民主派議員缺席，遭多名建制派議員批評。作為今次考察團副團長的議員葛珮帆指，對民主派「甩底」感到可惜，今次部分行程是為他們度身訂造，例如參觀飛機製造廠是由泛民譚文豪提出，以及葉建源建議到復旦大學，希望反對派不要「逢中必反」，凡中國的事就「扭扭擰擰、又去又唔去」，不希望政治凌駕民生和經濟發展。



葛指，辦一次交流涉及很多協調工作，「甩底」是不尊重各方，亦影響立法會聲譽，相信下次再辦交流團會特別小心，未必會將泛民的要求放在最高位置去處理。



身兼行政會議成員的立法會議員林健鋒亦表示遺憾，指今次行程豐富，安排了一般人難以考察的項目，議員應放眼整個世界發展，不要如此短視，事事政治化，尤其今次因應泛民建議而安排部分行程。林批評，作為議員不應時常在議事廳爭拗，應多到外地考察，「唔係淨係話去其他國家唱衰香港」，應多放時間去了解國家發展，以及世界不同地方的科技發展。



考察團團長、立法會主席梁君彥就指，對泛民缺席感到失望，整個行程都是實際考慮，沒有政治意識，質疑為何去其他地方考察就人人去，但到內地考察就着眼是否涉及政治，認為職務訪問是做實事，希望大家「政治還政治，實際民生嘅嘢都要專注去做」。



政制及內地事務局局長聶德權指，對於泛民退出感到可惜及失望，今次純粹是事務考察，不應以政治方式影響安排及效果。聶指，涉及內地與香港的議題上，泛民議員看法較南轅北轍，他指，大家要思考在一國原則下如何落實兩制，在實踐一國兩制中，中央與特區不應是對抗關係，不應因看法不同而影響交流。