石硤尾墟市首天遇紅雨　檔主今力銷冀彌補損失

關注綜援低收入聯盟及深水埗見光墟關注組等民間團體，今日(21日)在石硤尾偉智街遊樂場舉行「復活親子逛墟市」活動，現場設約100個熟食及乾貨攤位，亦有兒童遊戲區。活動昨日(20日)因遇紅雨而取消，不少檔主今落力推銷冀彌補昨日生意損失。



墟市有逾百名市民入場，熟食檔生意頗佳。咖啡檔檔主、90後鄭先生表示，自己有一間咖啡店，但仍會參加墟市，因墟市租金便宜，可為客人提供相對便宜的價格，亦可練習即場沖咖啡技藝，故十分支持墟市，希望可擴展至全港各區。



串燒檔檔主Chris的父母曾是串燒檔小販，後來因牌照問題結業，他平時做游泳教練，閒時會參加墟市擺串燒檔，希望傳承家族手藝。他指，墟市的客人一般比店裏顧客更健談，氣氛更好，他樂見政府終支持墟市，但仍促當局加大力度。手作飾品檔檔主陳小姐認為，墟市可提供平台發展自家品牌，故十分支持墟市發展。



街坊招同學趁假期到場閒逛，認為墟市十分熱鬧且環保，「大家拎屋企多餘物品出嚟賣，又有嘢食」，希望香港能多辦墟市。