網民熱話：儀器攻破電子鎖　屯門疑現偷車黨

有車主於屯門發現懷疑偷車黨，因警覺性高而幸保不失！事緣有網民在網上社交平台分享，早前把私家車停泊在街邊後，發現一名中年男子十分可疑，手持一部電子儀器靠近，懷疑是在套取其遙控車匙的電子訊號。該網民覺得事主不尋常，最後報警求助。其他網民得悉後，建議車主加裝軚盤鎖，加強保安。



事發於昨日（20日）晚上10時許，私家車車主Alvin將其車泊在屯門三聖街。他下車後，發現一名年約40至50歲，身穿紅衣上衣及深色外套的可疑男子，手持一部不知名電子儀器接近其座駕。起初他以為對方為另一架車的車主，但在鎖好車準備離開時，其私家車車頭燈竟忽然自行閃一閃，電子鎖更發出「咇」一聲！Alvin形容此「誤鳴」情況從未發生。他之後去便利店折返，發現該可疑男子仍在其私家車附近徘徊。



Alvin「覺得唔對路」，遂即時將私家車駛走。泊好車後，他嘗試模擬「誤嗚」情況，但「反覆試吓隔住條褲篤個車匙，都冇任何反應。」他乘的士再次回到三聖街，發現可疑男人仍在，旁邊更多了一名戴有黑色手套，年約30歲的男子，懷疑是其「同伴」。



他最後決定報警，並指警員確認，網上有一些電子儀器，可破解車輛的電子鎖。他又形容自己架車「唔值錢」，但「阿sir話佢哋都會偷，偷咗用嚟犯案。」他提醒網民應留意類似情況，必要時舉報。網民紛紛表示車主應加裝軚盤鎖，懷疑可疑男子是「趁你鎖車時讀遙控code」，勸在附近泊車的市民小心。



網民有話說



Peorth Kanzaki Lee：佢試緊個訊號。不停轉code開，好彩開中就中獎，尤其係啲原廠設定同啲多人用嘅設定或密碼。

Ayin Ho Jackson Chi Tam：一行埋去就開鎖，等你啲人咁方便。換個鐵將軍就解決問題，外置防盜，包佢搵到code都冇用。

Kathe Chan：如果係熱門嘅「犯案車」，如Picnic，真係要小心！



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro

