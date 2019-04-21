中港分離單親母哀歌　社協促港府爭取單程證審批權

今日(21日)是復活節，香港社區組織協會與20多名中港分離的單親母親及子女召開申訴會，該些家庭屬遺棄家庭或港人父親已逝，母親因而未能取得單程證，長年中港兩地跑照顧子女，亦因未能在港工作而生活拮据，一眾子女表示復活節願望是讓母親取得單程證，來港團聚。有單親媽媽怒轟：「唔知係咪要逼到我哋兩仔乸去跳樓，政府先會重視？」



8歲的傑仔患有讀寫障礙及過度活躍症，母親黃女士指，其單程證審批程序只差丈夫簽名，但丈夫有婚外情後不願簽名，令她每3個月要回汕尾續領探親證，每次花約12天，傑仔亦要向學校請假隨她回鄉。她無領取綜援，現時寄住在親戚家中，曾向社署求助，但署方只提供讓寄養家庭的方案，未有協助其申請單程證。



15歲的方睿熙父母離異，他每3個月要隨母親到惠州續領探親證，由於經常缺課令其學業完全「跟唔上」，坦言十分疲倦。他指，現時生活只靠4000多港元的綜援金，但租劏房已用去3000港元，復活節願望是媽媽能取得單程證，可在香港工作。



社協幹事施麗珊指，中港家庭若香港配偶去世或失蹤，內地配偶便會失去單程證名額，組織跟進過200多宗個案，但十年以來只有100名母親獲酌情批准來港，半數人等候時間為十年或以上。現時單程證名額調配及審批皆由內地公安局負責，每日名額為150個，但近8年平均每日只批出125個，該會冀加速酌情審批，及港府與內地商討共同審批單程證安排。