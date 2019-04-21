郭嘉明闖決賽盼做包山王中王　包山后黃嘉欣飲恨

長洲太平清醮重頭戲之一的搶包山比賽，今日(21日)率先進行選拔賽。今年比賽有逾200人報名，但今日出席的參賽者只有61人。健兒爭奪12個決賽席位，包括9男3女名額，並於下月12日晚上演決賽。去年「包山王」郭嘉明今日成功進身決賽，有機會成為「王中王」，但上屆「包山后」黃嘉欣就飲恨失手，大熱倒灶未能入決賽。



選拔賽由2016年男子組冠軍葉建文及龔子珊分別得男女子組第一名，成績為43.91秒及51.81秒。葉表示去年因用錯方法被取消資格，今年成績超乎預期。他稱，參加目標只希望能進入決賽「攞金包仔，勝負冇乜所謂」。龔子珊對成績喜出望外，決賽時會保持平常心面對。



黃嘉欣對無緣入決賽感到失望，指爬上包山時為小組中第一，但返回地面時因心急及緊張，令器材卡着，要解鎖才可落到地面。郭嘉明則於選拔賽中得第6名，他認為選拔賽中因器材卡着而十分驚險，決賽策略是希望爬到最高分位置爭取時間，並預留足夠時間返回地面，他對成為「王中王」有70%信心，但仍需視乎當日狀態。



今年69歲的譚景洋為年紀最大的參加者，已是第6年參賽，最後以1分07秒成績完成，獲得台下不少掌聲。雖然是小組中最後一名，但他表示志在參與，滿意自己表現。他稱，近年體能愈來愈差，擔心明年未能應付賽事，「出年都唔知參唔參加到，玩得一年得一年！」



至於另一重頭戲飄色巡遊，長洲北社街坊會會長李智偉表示，今年該會有3台飄色，其中一台主題關於明日大嶼。他認為政府已強硬表明會推行填海計劃，「都反對唔到」，故索性以飄色祝願市民可安居樂業。其餘飄色主題為「祖國的驕傲」及劇集《倚天屠龍記》，他稱每台飄色平均製作費須8000至9000港元，已有6名小朋友進行試色。