網民熱話：令人討厭！兩名大媽搭巴士霸位遭公審

搭巴士的時候總會遇見形形色色的人，其中不守規矩的，不在少數，尤其是一個人霸着其他座位的行為，更加為人詬病。近日有網民不約而同地在網上分享自己遇見的巴士「自私精」，引起不少網民共鳴。



今日（21日）早上10時左右，網民Func Func和John Lau接連在Facebook群組「巴士的事討論區」發文，同樣是批評巴士上不守規矩的阿嬸。據Func Func上載的照片可見，一名坐在巴士尾排的眼鏡大媽閉目養神，左手扶着一個大約20吋的紅色布篋，完全擋住了尾排的中間座位及通道。發文者憤怒地留言：「又一件扮瞓覺，叫都唔讓位畀人（嘅）垃圾阿嬸。」



約十五分鐘後，John Lau上載另一圖片，另一名身穿淺藍上衣的阿嬸，同樣坐在尾排。她拿着手機，並把光着的雙腳放在對面的座位上。發文者謂：「呢位阿姑，開大電話聽音樂又脫鞋把腳放在椅上，話佢佢仲話關你乜事，真吹脹。」



兩則貼文同樣惹來網民關注，不少人義憤填膺：「建議巴士公司禁止冇公德心嘅乘客上車！」「對住呢啲叫極唔醒嘅人，要大大聲同司機講話懷疑有人暈咗要報警，咁佢哋就會好神奇地醒番㗎喇」、「畀兩元仲要霸幾個位，睇嚟佢要睇吓葉德嫻個廣告先得！」亦有網民稱，經常見到這些不守規矩的人：「好多呢啲人」、「日日都有咁嘅人。」



網民有話說：



Ruby Lau：你應該好似嫻姑話齋，你對腳消咗毒？



Tracy Kwok：大聲啲講唔該！再唔讓就移開佢！



Carcar Ng：叫唔醒搵車長：有人暈倒昏迷不醒



Diyee Ho：我會問佢係咪畀咗兩個位嘅錢



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