國泰航機延誤安排差　乘客折騰一天揚言以後唔搭

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，昨(20日)在風雨中多班機延誤。有乘客禍不單行，由澳洲墨爾本到港、以至轉飛上海的班機都延誤，折騰了差不多一整天才到達目的地。乘客大嘆倒楣，揚言以後不搭國泰：「天氣欠佳可以理解，但國泰安排不妥當，令人失望！」



楊先生向東網反映，其妻原定昨早在墨爾本出發乘CX134到港，但航班延遲3小時，原本7時半起飛，下午3時到港，變成10時半起飛，6時才到港。楊太原本因而未能趕及4時起飛的CX5896航班前往上海，但CX5896延到7時許起飛。不過，國泰先安排外國人上機，她被安排轉搭另一班原定7時起飛的CX5894，該航機結果凌晨1時才起飛，到上海已是凌晨4時許。



楊先生表示，在等候期間，有乘客要求入住酒店被拒，有人情緒激動，血壓急升要送院。他批評國泰安排差：「以前國泰係very good(非常好)，如今差咗好多！」



國泰解釋，昨日香港天氣惡劣，加上機場實施航空交通流量管制，眾多往來香港航班受影響而延遲出發及抵達，強調天氣狀況並非航空公司所能預計及控制，航班升降亦受空管當局指揮及協調。國泰指，正值旅遊高峰期，機位供應非常緊張，已盡力為乘客安排替代航班，讓他們盡早抵達目的地，並就事件對乘客帶來不便致歉。



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