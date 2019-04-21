4項醫院撥款現危機　議員憂立會拉布禍及病人

為應對香港醫療系統爆煲，港府於今年第二季就4項醫院擴建或重建工程向立法會申請撥款，包括瑪嘉烈及威爾斯親王醫院的重建或組合工程等，但撥款隨時出現危機，病人組織代表擔心，立法會「拉布」連累撥款未能如期通過、工程受阻，促港府及立法會議員以民生為優先考慮；有建制派議員就籲泛民「高抬貴手」理性討論，繼續拖拉就禍及患病的市民。當局同時預留近3000億港元展開第二個10年醫院發展計劃，料額外提供近萬張病床，冀可應付醫療服務需求至2036年。



食物及衞生局局長陳肇始今(21日)發表網誌，提到近日醫生人手短缺問題成社會討論焦點，要確保醫療系統穩健發展，除了要有長遠醫護人手規劃的軟件外，硬件設備的配合亦十分重要。她指，自2016年推行的第一個十年醫院發展計劃，其中9個項目已開展，進度良好。當局將在今年第二季就計劃下的4個工程項目，向立法會工務小組委員會尋求撥款支持，包括葵涌醫院重建工程第二及第三期、威爾斯親王醫院重建計劃第二期的首階段拆卸及地基工程、北區醫院擴建計劃的籌備工作及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃的籌備工作。



不過，立法會近日再度出現議員拉布、會議受阻，關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，擔心醫院擴建工程撥款受影響。他指出，上一個立法會期已有類似情況發生，涉及瑪麗醫院重建的議案因議員拉布，險些無法通過而要延遲及增加建造費。他不希望類似情景再次出現。他強調，對病人而言，涉及醫院及醫療的撥款非常重要，希望港府考慮調動議程，優先處理涉及民生、爭議小議題的撥款；又冀議員討論有關議題時減少爭拗，讓撥款盡快獲得通過。



議員陳凱欣就形容現時工務小組「未拉布已塞車」，尚有約10項工程等待審議，情況不理想，若堆積下去醫院工程無可避免被拖慢甚至影響造價。她指出，目前泛民議員明顯因不滿修訂《逃犯條例》而展開拉布，累工務小組同受影響。她認為當局已明確表態修訂《逃犯條例》的細節再無改動空間，期望泛民議員知道某些行為會影響民生，「希望佢哋理智討論，唔好喺民生工程上開刀，如果唔係只會苦咗工人、病人。」



另外，當局亦正籌備第二個十年醫院發展計劃，預計涉款約2700億港元。計劃涵蓋全部7個醫院聯網，包括18項醫院工程和1項社區健康中心工程，完成後可額外提供逾9000張病床，料足以應付直至2036年的服務需求。除了醫管局外，港府亦計劃提升衞生署診所設施；面對醫護人手緊張方面，未來會進一步增加醫生和專職醫療人員的資助學額，並已邀請相關大學和菲臘牙科醫院研究提升和增加教學設施。