減車輛剷行人路威脅　「減能護柱」每支2萬元

車輛剷上行人路嚴重威脅路人生命安全，深水埗前年發生的一宗巴士剷上行人路的嚴重車禍，導致三死三十傷。運輸署與路政署去年五月作香港道路的路旁安全勘查研究，明年底完成。本月初，該研究在香港仔海傍道近田灣海傍道巴士站安裝十一支新型「減能護柱」展開實地測試，每支護柱聲稱可抵禦一輛七噸半重型汽車以時速五十公里的撞擊，比傳統鐵製或石屎製防撞柱防震功能更強，亦可減少車輛剷上行人路造成的威脅。運輸署稱會進一步考慮下個試驗地點，預計會在大欖隧道巴士站。



運輸署及路政署去年五月進行「香港道路網路旁安全勘查研究」，委託承辦商就全港約四千二百公里來回長度的公共道路進行安全研究，為期三十個月，合約總價達一千七百三十萬港元。現時已在一個巴士站安裝十一支由澳洲研發的「防撞護柱」，每支訂購價約兩萬港元。



運輸署道路安全及標準研究部工程師禤家愉表示，護柱地基下裝有聚氨基甲酸乙酯海綿，當有車撞向護柱，海綿即可吸收撞擊能量，避免其剷上行人路，亦能保護司機及乘客安全。禤續稱，研究亦正考慮引入多個海外科技，如安裝凹凸紋路標、滾輪式安全欄及風琴式防撞欄等，加強道路安全。



另外，運輸署正研究今年內推出「巴士友善交通措施」，與巴士公司商談後，會在車站附近安裝「讓巴士駛出巴士站」的道路標記及交通標誌，亦會在車尾貼上同樣的標誌。該署指，巴士公司不時反映當巴士駛出站時，經常因其他車輛行車速度太快，險釀意外，故希望有標誌提醒及鼓勵駕駛者讓巴士先行及優先切線。