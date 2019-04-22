經營不善員工蛇王　香港郵政醜聞一籮籮

香港郵政經營不善，管理混亂，劣迹斑斑醜聞一籮籮。本報上月獨家踢爆香港郵政突然更改「須簽收郵件」派遞安排，領件人毋須出示身份證，只須出示領件卡就取件，引發市民狂轟，十天內收到十五宗投訴或查詢，擔心被人盜取領件卡，郵政最終「跪低」，推出不足三周便鬼祟撤回。郵政過去亦遭揭不少行政管理混亂，例如員工蛇王在郵務中心踢毽、郵務中心疊起過高郵包危及安全等問題。



香港郵政曾多次發生資料出錯，最近一次發生於上月，郵政發行的「政府飛行服務隊—行動」珍貴郵票小冊子，有兩版內頁上的文字資料有誤，各有一個位置把「海里」的英文縮寫「nm」，誤寫成代表「節」(即海里/小時)的「kts」。但郵政甩轆後只求其補鑊，在網頁刊出有關的資料更正，並指郵政會隨每本小冊子附送一張印有已更正資料的附頁，未有回收問題郵品。



本報去年底亦揭發政府公函郵資不足，但郵政照屈收件人交罰款。漁護署早前印製防止山火的宣傳海報後，由葵青民政事務處負責寄發區內大廈，但竟貼上金額不足的郵票，累收件人需親自前往郵局繳付兩港元罰款取回郵件，郵資不足的郵件共有三百五十五件，涉款七百一十港元。事件被立法會議員狠批「離晒大譜」、「笑大人個口」兼擾民。