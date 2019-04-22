議員轟郵政放軟手腳　促重新編配郵務人手

香港郵政向以逾時津貼而非補假作償，審計署一五年發表第六十五號報告書揭露香港郵政逾時工作嚴重，一二至一五年加班後補假及津貼作償的比例為一比五，多達八成三公務員收取一成半薪酬的逾時工作津貼，一成公務員更收取超過薪酬三成的逾時工作津貼。立法會勞工界議員潘兆平指，郵政員工靠加班增加收入，郵政署應運用權力將工作和人力重新編配，糾正問題，而非放軟手腳遲遲不依審計報告去改善。



審計報告指，一四至一五年度郵政人員逾時工作時數一百三十六萬多小時，約八成即一百一十一萬小時以逾時工作津貼作償，金額高達一億七千九百萬港元。五千名公務員中，約四千二百人收取逾時工作津貼；其中郵件派遞科人員加班後獲補水的時數達五十三萬四千小時，佔全體員工逾時工作時數近半。另外，機場空郵中心十四名人員，平均每年超時工作一千一百一十五小時，有人員獲准放取例假而不補假償還逾時工作時數，做法不符公務員事務局通告的相關規定。



郵政署當時解釋，加班主要因特別職務，例如選舉工作等造成送抵郵件量異常龐大，超出編定當值人手的處理能力，或員工休假但替假員工不足以填補所致。



潘兆平批評郵政署署長未有運用權力執行審計署的建議，認為部門首長可調配資源探討各種可行方案，例如重新編配工作減少加班，或讓員工平日放假作補償，以免累積逾時工作時數，部門更應密切與工會商議，平衡員工的利益，盡快將不合理的狀況修正。他又指，如果調動工作或假期仍未解決到嚴重加班的問題，便是人手不足，應該考慮增加人手應付繁重的工作。