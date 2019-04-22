Dr.東：反疫苗莫忽視　到校接種2成家長拒絕

麻疹疫情引發全球再度熱議「反疫苗」，歐美等國更先後實施「冇打針、冇學返」命令，或推出禁止未打針的兒童出入公眾場所的措施。香港衞生防護中心監測及流行病學處傳染病部首席醫生(監測)歐家榮指出，香港學前兒童及到校接種疫苗的覆蓋率均屬高水平，相信港府毋須參考有關做法。



歐家榮指，「疫苗猶豫」的確是近年公共衞生難題之一，主因大眾對疫苗缺乏信心，盲目相信錯誤資訊等，例如部分人誤以為疫苗含有防腐劑硫柳汞及鋁，或誤會兒童一次過打一種以上疫苗會增加副作用等。防護中心過往安排到校接種計劃時，需向家長發出同意書，他印象中約有兩成家長的回覆是不同意接種，幸而多數家長是因為意識強，早已帶子女到私家診所打針，僅有小部分家長擔心疫苗的副作用拒絕打針。面對這類家長，防護中心職員會盡量作出勸喻。



據防護中心學前兒童全港免疫接種覆蓋調查，二○一○年至一四年出生的學前兒童，不論卡介苗、乙型肝炎、百日咳、麻疹、德國麻疹等疫苗覆蓋率均達九成八以上。小一、小六校內接種疫苗覆蓋率亦高於九成七。歐家榮形容情況理想，惟不能忽視反疫苗的趨勢，他引述世界衞生組織指，打疫苗可預防每年二百萬至三百萬宗感染死亡個案；反之人人拒打疫苗，會增加社區傳播病毒的風險。



麻疹疫情亦引發各界探討如何加強防疫，包括有醫學界建議「針卡」電子化，或要求來港人士申報健康及疫苗接種狀況，歐家榮表示以上建議防護中心均會認真考慮。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC

