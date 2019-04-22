Dr.東：德國麻疹個案急增　未打針勿到高發地區

近期麻疹疫情來勢洶洶，俗稱「德國麻疹」的風疹確診宗數亦上升，今年首四個月，香港已錄得較一四年至一八年每年平均宗數還高的感染個案，衞生防護中心監測及流行病學處傳染病部首席醫生(監測)歐家榮表示，相關個案以非本地出生成年人佔多，他們有機會未接種可預防麻疹及德國麻疹的MMR疫苗，故「中招」機會較高，呼籲這類人士未接種疫苗提高保護力前，應避免到訪德國麻疹高發國家。



今年一至二月，香港發現確診德國麻疹個案只有五宗，但至四月十七日，確診個案已增至累積十九宗，當中三月便有五宗，本月首十七天更有九宗，首四個月的個案，已超出一四至一八年香港每年錄得零至十四宗的情況，一三年全年香港則發現廿五宗。今年發現的十九宗德國麻疹個案，年齡介乎四至五十五歲，當中只有一人肯定有打過針，十一人有外遊紀錄，亦有八人是非本地出生的成年人。本月初有一名屋宇署職員確診染病，當局需徹底消毒其辦公室樓層。



孕婦感染德國麻疹很高危，若是懷孕首三個月感染，所誕下的嬰兒可能會患上先天性風疹綜合症，可致聽力障礙、失聰、心臟畸形、智力發展遲緩、終生殘疾等嚴重後遺症。



歐家榮分析，香港德國麻疹個案在三至四月急劇增加，有機會受三月起發生的麻疹疫情影響，公眾提高了對出疹症狀的警覺性，求醫人數上升，因此德國麻疹確診個案間接增加，亦有機會外遊時到過高發地區受感染。而分析一四至一八年本地累積的四十一宗德國麻疹個案，可推測非本地出生的成年人較高危，因為單計成人個案已有廿四宗，其中有五成八人非本地出生，他們均無打過、或不確定有否打過預防德國麻疹的疫苗。另有三人是外籍家庭傭工，曾在病發前返回家鄉。



本地出生者自小已接種可預防麻疹、德國麻疹的混合疫苗，歐家榮認為港人毋須過分憂慮，反而經常往返或居於內地的一歲以下兒童，或者非本地出生、未出過德國麻疹，又未打過針的成年人和孕婦，他建議日後疫苗供應穩定之後，應補種疫苗加強預防，未補種之前則應避免到德國麻疹高發的國家及地區，例如日本；防護中心也有聯同勞工處呼籲外籍傭工抵港前，接種MMR疫苗。



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