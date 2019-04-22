「學神」揸大膽車衝路障 　瘋駕30公里剷上行人路被擒

一名持「學牌」男子揸大膽車，今日（22日）凌晨2時許，駕駛七人車駛至元朗青葵公路往機場方向時，遇上新界南警區交通部特遣隊設置路障打擊酒後駕駛，他被截停後，突然開車逃走，一名警員制止不果，左肩被撞及受傷，其他警員登上警車追截，七人車沿長青隧道直往機場後，折返駛入屯門公路。



在警車窮追下，七人車於深井交匯處轉落青山公路，但在深井消防局外妄顧危險逆線而行，飛馳約400米至陳記商業中心對開，仍無法擺脫追截，更失控撞毀路旁鐵欄，再剷上行人路，衝行約50米才停下。警員尾隨追至，他已下車逃去，但約2分鐘後，他扮路人施然由商業中心步出，警員認出其衣着，上前將他制服拘捕。警方指七人車逃走時，時速曾高達180公里，追逐距離長約30公里。



經初步調查後，警員揭發司機僅持有學習駕駛牌照，七人車屬於友人，對方交託他代賣，有人卻無牌駕車。警方以涉嫌擅取交通工具、瘋狂駕駛、非學習時段駕駛車輛、非學習路段駕駛、學習時無導師在旁、駕駛沒有第三者保險車輛及學牌駕駛車輛時無掛「L」牌等共7宗罪拘捕。