探射燈：政府唔錫寶　藝術品受難

政府近年大力推廣藝術文化，不過多件於政府場地展出的藝術品卻出現失修。香港公園有展出逾30載的石雕嚴重變色；天水圍公園亦有雕塑出現破損和裂紋，塗鴉久久未清；沙田大會堂對開空地及東涌逸東邨同樣有藝術品油漆剝落及褪色，展示牌不翼而飛。有關注團體促請政府部門加強巡查，確保前線員工清潔和保養藝術品。



香港公園一件柱形石雕《春天》，表面出現多條黑色污垢，失去本來棗紅色的光澤，作品旁亦未見任何介紹牌。其作者香港雕塑家黎志文指，約30年前受邀製作雕塑，惜受颱風和酸雨頻繁摧殘。他指約20年前，前市政局曾邀請他清洗雕塑並髹上保護層，惟後來接管的康文署卻從未聯繫他。他認為該署應恒常檢查和保養藝術品，如發現破損，應聯絡藝術家維修，而非任由破損的雕塑繼續展出。



政府糟蹋藝術例子不少。2008年康文署為宣揚北京奧運，於沙田大會堂對開空地展出多件藝術品，惟不少已日久失修。其中，藝術品《夜值》的顏料早已褪色；名為《紅盒子》的立方體涼亭地面油漆剝落，藝術品顯得殘舊不堪。



擺放於天水圍公園門口的青銅雕塑《隱》，表面可見塗鴉。走到該園內的雕塑廊，可見一件出現乾裂、且正面及側面皆有木材掉落的木雕，木雕旁的圖騰柱同樣出現破損和裂紋，雙雙被圍封，卻未見修復工程進行。



部分擺放於公共屋邨的藝術裝置亦欠妥善維護，由康文署藝術推廣辦事處及房屋署合辦的「東涌逸東邨 - 公眾藝術計劃I及II」，自2001年開始分階段於邨內設置藝術作品。但部分裝置現已失修破損或被塗鴉，一件名為《微足之路》的樹葉狀藝術品已褪色，部分油漆剝落，地台有磚塊碎裂掉落。另外，名為《漣漪》的作品更滿布鳥糞，展示牌因褪色而未能辨識；藝術裝置《富貴吉祥》的展示牌更不翼而飛，途人無法得知該物件屬公眾藝術計劃的展品，亦無法得知創作者及創作意念。



拓展公共空間公共關係副總監王瑜翎指，理解政府管理公共空間時着重安全性和低成本的需要，但認為有關部門需要確立監督機制，如清潔工作外判予承辦商，部門有需要定期巡查場地，確保前線員工嚴謹執行指引，或根據情況制訂罰則。



康文署發言人表示，正跟進天水圍公園內損耗展品的復修工作，惟香港公園內的展品設置年代久遠，故未能聯絡有關原創者跟進。房屋署發言人則指，經東網轉介後，已安排承辦商清潔及維修，如有需要，會聯絡原創藝術家。

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