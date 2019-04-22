香港都有打工換宿？　救世軍「共屋」鼓勵青年服務鄰里

過渡性房屋為有迫切住屋需要市民提供居所，救世軍土瓜灣過渡性房屋項目提供53個面積介乎600至1300平方呎單位，以「共居、共生、共管」理念，除為正在輪候公屋或領取綜援等人士提供住所外，住客亦可按個人能力為鄰里提供服務，如教授興趣班等。



香港社會服務聯會前年9月推出社會房屋共享計劃，至今提供近250個單位，其中由救世軍營運的土瓜灣下鄉道項目提供53個單位，每個家庭可享72至150平方呎獨立空間，而客飯廳、廚房、洗手間則需與他人共用。單位設風扇、電磁爐、雪櫃等電器，減輕住客開支。



入住住客需盡個人能力服務社區，例如青年為兒童補習、家庭主婦為鄰里聚會煮糖水等，合資格人士包括輪候公屋的家庭、18至30歲有住屋需要的青年等。住客Sydney指，入住初期曾擔心與陌生人共住未必可相處，但與隔壁一對母子認識後，感覺像一家人。



社聯業務總監黃健偉表示，住戶繳付租金中位數約3000多港元，較他們以往租金節省約1000港元；居住面積中位數也由以往約60平方呎增至現時約106平方呎。社聯預計首3年提供500個單位，供1000戶居民入住，又認為財政預算案預留的20億港元，可為營辦團體提供資金裝修單位，吸引更多機構參與。