兒童基因檢測可分析天賦及性格　政黨質疑誇大功效

為人父母望子成龍乃人之常情，近年不少家長會帶子女進行基因檢測，提供服務的公司聲稱可分析出兒童的天賦與潛力。有政黨在今年3月至4月以神秘顧客方式致電7間公司查詢，及實地到一間機構訪查，發現有關服務收費由4000至8萬多港元不等，不少宣傳資料內容誇張，甚至或違反醫生專業守則，令消費者易受誤導。



民主黨消費者權益政策副發言人袁海文表示，部分提供兒童基因測試的公司以醫療機構自居，聲稱只要從兒童口腔或血液中抽取基因樣本，經基因圖譜排序，便可分析該兒童的天賦，如語言、數理、運動等方面潛力；亦可知道其性格，如樂觀、冒險、感情專一或多情，報告亦會向家長建議兒童適合的職業導向。雖然不少機構強調測試準確度高達99%，初生嬰兒亦可檢測，但未有披露基因測試天賦的具體方法。



袁指出，翻查外國多篇有關天賦基因檢測的學術研究，均質疑此類測試的準確度及功效，無可靠科學證據支持，亦有違兒童權利道德問題，父母或會基於錯誤認知為子女人生做決定。袁認為，機構未向客戶全面披露重要資訊，誇大測試功效，亦未有由專業遺傳學人士為客戶提供諮詢，或違反《商品說明條例》。



另外，該黨發現有公司以中大醫學院一名教授作代言人，而另一公司網站上亦有多條該教授簡介天賦基因檢測宣傳片段，表示基因解碼有助兒童和青少年發展。袁批評此舉或令公眾因其專科醫生及教授身份，對檢測有不切實際的期望，認為其行為涉違反多項醫生專業守則，將向中大及醫委會投訴。