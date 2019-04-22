末日前瘋狂出貨　檢700公斤霹靂可卡因通緝3台男

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，令毒販趁「末日」前瘋狂出貨。越南傳媒周一（22日）報道，指警方再在義安省查獲700公斤霹靂可卡因，估計市值約10.2億港元，拘捕3名越南籍疑犯。當局補充，至少3名台灣男子涉案，由於他們已逃離當地出境，因此發布國際通緝令。



報道指警方接獲線報，在義安省瓊瑠縣（Quynh Luu）的路邊，檢獲該批被丟棄的毒品，而被捕的疑犯中，包括一名曾赴台工作的28歲阮姓男子。阮男向警方供稱，在台工作期間認識了一名叫阿光的越南男子，對方於本年初邀請他為一批前來越南觀光和工作的台灣人當翻譯。



該批台灣人3月初抵達越南後，請阮男幫忙租用貨倉。阮男指，本月初一輛掛上老撾車牌的汽車，運來25個裝有揚聲器的紙箱，他把紙箱存放在倉庫內。數天後一名台灣男子致電稱該批貨品有問題，派遣3名台灣人前來「檢查與維修」。



報道引述阮男稱，他帶這3人來倉庫後，被迫在外等候，因此不知道他們如何維修。阮男又指，由於日前看新聞，知道警方在義安省破獲一宗毒品藏在揚聲器的案件，突然聯想到這些台灣人的貨品，並告知其中一人。對方當時要求阮男設法將揚聲器丟棄，阮男隨後找人幫忙，用貨車載貨到一處路邊卸貨丟棄。



越南警方表示，3名涉案的台籍疑犯事後已離境返台，因此發布國際通緝令。當局亦正擴大調查，進一步查出這批毒品的來源、轉運方式與流向，以及幕後主腦。



東網記者向台灣的刑事局查詢，當局回覆指在越南涉毒品案的3名男子均無幫派背景，也沒有犯罪紀錄，台灣警方目前協助越南警方追查貨源，尚無進一步消息，全案正由越南警方偵辦。



今次是過去168日內第31宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/