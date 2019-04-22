揭懷疑欺凌事件舊生控訴被改口供　將正式投訴警方

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學早前爆出懷疑欺凌事件，警方今年1月拘捕8名涉案青年，他們上周四(18日)獲警方無條件釋放。惟立法會議員區諾軒發聲明引述揭發事件的董之英舊生聲稱，他曾遭警方威迫改口供，口供紙內容與他所講不同，感覺被迫「講大話」。區認為，若情況屬實，警方涉嫌製造虛假口供，嚴重違反操守，影響司法公正。



聲明指，當欺凌事件被廣泛報道後，沙田警區刑事調查隊第五隊於1月26日致電聯絡揭發事件的舊生，邀請他錄取口供，更立即載他到沙田警署。據他所述，當抵達警署後，警員不單斥示應停止向外界披露事件，期間亦拒絕其家人陪同到警署。



逗留長達5個小時後，警員威嚇他在不符個人意願的口供紙上簽署，也無提供口供副本。該舊生批評，口供紙內容明顯與他向傳媒所講不同，但當時環境無可選擇，整個過程如同被警方欺凌。



他及後在律師協助下取回口供副本，發現警員在紙上寫下「報道訪問內容有啲誇大同失實，完全唔係我嘅回答內容」和「當時我想警方提醒學校同學生關注事件，避免相似推撞嘅情況發生，所以當時我亦同意警方處理方式，對事件亦無任何意見或追究」。該舊生對警方做法感驚訝和失望，將向投訴警察課正式投訴。東網正向警方查詢事件。