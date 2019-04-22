每日一片：攝位攝出禍？電單車疑撼的士自炒

電單車較私家車輕巧，固然是特點之一，亦是其危險之處。網民Tc Carlyle Li前日（20日）在Fb群組「馬路的事討論區」發布一條車cam片，顯示一輛電單車在隧道內「攝位」爬頭期間，疑撼中一輛紅色的士，釀成交通意外。網民普遍認為電單車司機做法不妥。



事發地點相信是紅隧，片段未有清晰顯示時間。據影片所示，拍片車輛沿右線向前駛，一輛電單車沿中線從後駛至，準備在拍片車輛與一輛紅的中間的空間「攝位」爬頭。然而，涉事電單車切線時，疑與紅的發生碰撞，頓時炒車。還好拍片車輛及時收掣，未有輾過倒地的電單車司機。



不少網民直斥電單車司機鹵莽：「我揸咁多年26（電單車）都未見過人咁揸車」、「手車真係好有問題」、「冇諗過停車㗎喎！」有人則指，幸好拍片車輛車速不是太快，車cam亦為其提供了證據，證明沒有直接導致炒車：「收唔切掣真係車底見」、「片主好鎮定」、「有片有真相！」



其後有網民詢問，「片主車有被撞到？」自稱是片主的Anson Wong留言回覆指：「我答你，有。段片我嘅。」他續講，電單車司機事發後不顧而去，「26本身起唔到身，我同dc（的士）一齊拉起架26，再拉佢起身行埋一邊休息，之後咪報警，點知999 又話收唔到，叫我行開一邊試下會唔會好收啲，喺我講電話途中佢開車走。」