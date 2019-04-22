網民熱話：逾百內地客攻陷土瓜灣　街坊：極之擾民

近年大量內地旅行團逼爆土瓜灣，對當區居民造成嚴重滋擾，再有街坊按捺不住，在網上發文炮轟！網民Tiger Kenny今晨（22日）於Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」指，內地旅行團晨早流流集結在街上，不僅發出噪音，還因為太多人而阻塞交通。相片惹來其他街坊共鳴，同斥他們相當擾民！



相中地點相信是土瓜灣道，發文者指事發時間為早上8時許。由相片可見，目測逾百人的內地團聚集在行人路，由街頭塞到街尾，難見本地人蹤影。據知，他們在6時許已經開始聚集，排隊等候店舖開門購物。另亦有小販覷準商機，在旁擺賣。



網民看過事件，怒斥內地團「極之擾民」，「7點已阻街啦！昨日馬路邊圍繩，行人路中間又放鐵馬，其實唔知想點」，「都已經發生了旅遊巴撞死人，佢哋嘅快樂建築喺居民的痛苦及死亡之上」。惟亦有人認為，是旅行社及餐廳安排失當，「咁其實去邊度食飯都唔係佢哋遊客決定嘅，要怪嘅就係啲旅行社、餐廳，政府任由佢哋排到咁。」



土瓜灣近年一直是內地團的熱門旅遊購物點。日前東網亦曾報道，有區內居民疑因內地團造成滋擾，高空擲刀發洩事敗。而昨日（21日）土瓜灣有旅巴撞斃女街坊，事件令當區居民怒震。



網民有話說



Michael Yu：我住樓上一定日日掉水彈

Cheung Momo：人哋放假想瞓覺，晨早6點喺度大叫，包容？

Ka Leung Wong：日日阻住晒



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