警破偽鈔集團檢1120張假大牛紅衫魚　主腦在內4人落網

警方商業罪案調查科搗破一個本地製造及行使偽鈔集團，檢獲1120張分別面值為500和100港元的偽鈔，並拘捕4人，涉及製造偽鈔、行使偽鈔和串謀行使偽鈔，總值超過22萬港元。警方指，有關偽鈔以偽冒滙豐銀行2010年出版的鈔票為主，但質素低劣，只利用家庭式雷射打印機製作；至今就該集團使用的偽鈔報告有34宗，大部分用於深水埗及西九龍區的食肆及零售商店，相信未有太多偽鈔流出市面。



商罪科署理警司黎偉俊表示，上月中至本月接到34宗偽鈔投訴，有29宗為使用31張500港元面值偽鈔，5宗為5張100港元面值。警方調查後，昨日(21日)凌晨於香港仔拘捕22歲姓葉的男集團主腦，其後在報稱的租用單位搜出269張500港元及846張100港元面值偽鈔。



黎表示，搜尋期間發現大量製鈔工具包括燙金機、銀行蓋章、螢光劑和剪裁工具；其後警員於青衣、秀茂坪和大埔拘捕其餘3名成員，並再搜出5張500港元偽鈔。他指出，以往案件較少使用燙金機，而是次案件亦是近5年相類案件中，所使用工具較為齊全的一次。



4名被捕人士至今仍被扣查，警方指，主腦主要負責製作偽鈔，成員則負責消費，個別人士有黑幫背景。



商業罪案調查科署理總督察謝家倫表示，滙豐2010年版的500港元真鈔，右上角會有動感圖案，晃動時顏色會交替成綠色和金色；而開窗式金屬線同樣在晃動時，交替轉換粉紅色和綠色，並有「HK」和鈔票面額顯示。當有光照射時，金屬線會無間斷一整條顯示，且有高清水印會清楚顯示花紋和鈔票面額。



今次偽鈔沒顏色交替特徵，金屬線亦只是壓印上去，當中金額模糊不清，陽光照射下未能顯示一整條金屬線，水印亦模糊不清。鈔票手感不好，由於非油墨製作，亦無凹凸感。

