環團夥學校推動小店走塑　促限制用即棄塑膠品

環保團體「綠色和平」響應今日(22日)「世界地球日」，舉行「走塑嘉年華」，並宣布將會聯同學校、區議員及社區店舖，以沙田作為試點，把走塑力量注入社區，9位曾參與「尋找走塑食堂」活動的小學生，獲頒「走塑大使」奬牌。環團促請政府盡快制訂走塑時間表，限制即棄塑膠產品的使用，及投放更多資源予社區，推動更多減塑計劃。



現就讀六年級的「走塑大使」李子軒表示，雖然他是一名小學生，但力量絕不小，曾主動要求媽媽帶他參與推動走塑的活動，又到不同地區要求不同餐廳提供走塑選擇。



綠色和平項目主任鄧敏琳表示，去年推動餐廳走塑，今年再邀請其他小店加入， 不主動派發即棄餐具、膠袋，甚至提供走塑優惠，讓走塑在社區紮根。本月連同義工於沙田區舉行兩次「尋找走塑小店」活動，推動街市及麵包店等小店走塑。短短兩日已找到100間歡迎市民走塑的小店，當中有部分更願意提供優惠來鼓勵顧客走塑。有街市雲吞店店主會為自備器皿的顧客多送幾隻雲吞、亦有菜檔檔主額外贈送一些蔬菜給願意走塑的顧客。



綠色和平於今年3月初發表《塑膠圍港：香港海域塑膠分布2018》研究報告，指出香港水域微塑膠濃度比3年前急升了11倍，本地塑膠污染問題十分嚴重。

