佔中被告預入獄　各界促勿放生黎智英等搞手

違法佔領行動(佔中)發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明及立法會議員邵家臻、陳淑莊等9名佔中案被告，就不同控罪被裁定罪成，案件周三(24日)判刑。邵及戴於判刑前夕分別出席分享活動及接受訪問，兩人均表示已有入獄準備，戴更指已就入獄一事與曾因其他案件被判囚的佔中案另一被告黃浩銘傾談。然而，壹傳媒黎智英等其餘39名主要佔中搞手仍未落鑊，社會各界促請政府盡快檢控黎等佔中搞手，否則等同公然包庇佔中搞手，鼓勵犯法。



佔中案將於周三判刑。本身是註冊社工的邵家臻今日(22日)出席一個社工分享活動時表示，在佔中案被定罪前，已做好心理準備，明白需要負上代價。而他近日亦開始為自己入獄準備所需的物資，又稱由於帶入監獄的物資需符合有關規定，故比較難買。



戴耀廷接受一個機構訪問時就稱，已做了入獄的準備，但未到那一刻都仍無法肯定，又透露自己曾與黃浩銘傾談，了解黃之前入獄時，黃及其家人是如何克服。戴表示，會在獄中日子反思及閱讀，又稱說不定入獄伙食會令其更健康。他又提及隨着社運人士被起訴，可能要考慮風險較低且持續可行的抵抗行動，不排除將來再佔據街道，但必須在適當時機。



立法會議員葛珮帆表示，違法佔中發生至今已4年多，首批被定罪人士的判刑結果仍然未知，而黎智英在內的其餘39名佔中搞手至今依然未被檢控，為社會帶來混亂信息，令人誤以為參與佔中或不會被檢控，有勢力人士不會有人「郁得到」。葛又指，戴有關不排除再佔據街頭的言論亦反映他們會繼續找機會攪亂香港，認為政府必須盡快檢控黎等多名搞手，以免年輕人有僥倖之心，要明白違法終會被繩之於法。



「廿三萬監察」發言人王國興批評政府一再拖延檢控黎智英等佔中搞手，形容做法是「極錯」，又炮轟佔中搞手以所謂「公民抗命」、「違法達義」的觀念荼毒青年，而外界亦都認為近年多宗大學生衝擊事件都與戴等人宣揚的觀念有關。王促請政府必須嚴肅執法，若不檢控黎等佔中搞手，會令人覺得政府姑息養奸，是他們的保護傘。



另外，王又提到早前有指今次佔中案被定罪的9名被告或是最後一批，認為絕對是錯誤想法，因放生其他搞手等同公然包庇及鼓勵犯法，政府不應再拖延檢控黎在內的其餘佔中搞手。