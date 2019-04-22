人身綁藏手機走私趨升　拱北3周查獲1102部

拱北海關本月以來在港珠澳大橋珠海公路口岸、拱北口岸，已連續查獲28宗人身綁藏走私手機進境案件，共查獲1102部新舊手機，涉案人士包括多名香港青年、內地人等。



上周二(16日)，6名香港旅客經拱北口岸入境時，被閘口海關查獲其綁藏在腰腹部、大腿等處及所攜帶的挎包內，欲走私進境的iPhone共計214部。翌日(17日)傍晚，一名年輕香港男子攜隨身行李在拱北口岸過關，海關的人臉識別系統捕捉到他為「頻繁進境旅客」，屬當天多次入境，關員進一步檢查發現他的腰部和腿部處，有用保鮮膜及綁帶固定的32部企圖走私入境iPhone，同日下午關員亦已從2名同行的年輕香港男女的腰、腹部處，查出綁藏的70多部手機。



本月13至14日期間，2名香港旅客和3名中國籍旅客經港珠澳大橋珠海公路口岸進境時，海關亦從其腰腹部和大腿等處，查出企圖藏匿走私進境的舊手機共288部。



拱北海關稱，近期同類案件趨年輕化，他們會將多部手機綁藏在腰腹部、大腿等，當中有部分人每次身藏逾30部手機，並以相對寬鬆的裝扮做掩飾，企圖走私過關。拱北海關將嚴密掌控走私態勢，採取積極措施，開展專項行動嚴厲打擊。