甘肅考察種大豆　體驗式學習助基層學生擴眼界

現今教育着重學生全方位發展，當局早年推新高中學制時加入「其他學習經歷」(OLE)部分，要求學生參加一定時數的體驗式學習。有智庫研究發現，體驗式學習活動對基層學生幫助顯著，建議學校安排學生參加活動時可更聚焦；又鼓勵學生參加商校合作活動，及早對不同行業有所認識，助他們規劃前路。



香港政策研究所教育政策研究中心與大教育平台合作，於前年七月至去年九月進行追蹤研究，以問卷訪問四百多名中學生，又與部分學生進行訪談，了解他們參加不同體驗式學習活動後的變化。結果發現，基層學生得益比整體學生顯著，在學習素養、人生目標、企業精神、STEM心態、人文價值及動機六方面均有提升。



研究又發現，95%受訪學生認為活動若涉商業或社會機構，可助他們認識不同範疇的工作，拓闊社會網絡。政策研究所首席調查員葉蔭榮表示，基層學生圈子一般較窄，透過參加活動開闊眼界得益較其他同學大，建議學校可挑選有需要學生參加聚焦性活動；反之，若每次只為滿足時數而辦全級參與的「大包圍」活動，基層學生與其他人仍會存一定差距。



葉又指，由中介平台統籌的商校協作活動令學生得益更大，因學校本身難接洽大機構，亦未必有資源及時間設計活動，政府亦可以此模式作為OLE未來發展方向。仁愛堂田家炳中學中五生黃同學，去年參加大教育平台舉辦的活動，到甘肅大豆試驗田實地考察，他指，平日在港少接觸農產科技相關知識，參加活動後令他對科學的看法更宏觀，助他釐清目標，「想幫手解決全球化植物或遺傳相關問題。」