天榮站兩旁置鋼板　抵禦打樁防泥土流失

輕鐵站沉降事件去年鬧至滿城風雨，傳媒去年揭發元朗站附近架空路軌的其中兩座橋躉受沉降影響，附近工程亦於一三年開始停工，有議員當時質疑港府未有公開數據，隱瞞沉降超標要停工的訊息五年之久。運輸及房屋局副局長蘇偉文去年於立法會「解畫」時，「爆響口」指輕鐵天榮站亦同樣受沉降影響，其八十毫米的停工標準比起一般車站的二十毫米標準更高出三倍，令人嘩然。



記者近日多次到天榮站查察，發現該站兩旁均打下防泥土流失的鋼板，相信是保護天榮站不再受毗鄰地盤重開打樁時泥土移動影響，藉這項保護工程以確保天榮站不再沉降。



至於受沉降影響的兩座高架橋躉位於西鐵線元朗站與錦上路站之間，港鐵當時回覆指於一三年下旬發現兩橋躉的沉降幅度達二十毫米停工指標，需暫停相關工程。負責Grand YOHO第三期工程的發展商新鴻基地產亦指會待港鐵完成橋躉加固工作後才復工，預料相關工程於去年底完成，惟至今工程仍未復工。



另外，港鐵於去年發現東鐵線大圍站沉降達到二十毫米停工指標，要求工程發展商新世界即時停工。惟港府於今年初宣布，屋宇署已確認現時車站結構安全，與相關單位討論後准許大圍站附近工程復工。

