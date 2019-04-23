東方日報A1：天榮站沉降指標疑再放寬　港府被轟可恥

輕鐵天榮站沉降停工指標疑再度放寬，港府又再準備「搬龍門」！本報獲悉，輕鐵天榮站受附近工程影響而沉降超過八十毫米標準，發展工程由去年年中停工至今，有傳發展商希望盡快復工，已向港府申請將沉降停工指標放寬至一百二十毫米，港府經過審視結構工程師擬議的緩解措施，以及相應修訂樁柱及挖掘設計與施工方法，有意批准復工，即沉降標準將由最初制訂的二十毫米放寬達五倍。屋宇署未有正面回應會否批准發展商申請，僅表示已收到天榮站發展項目修訂預設停工指標的申請。有議員直斥港府「反口」非常可恥，要求當局盡快交代事件。



運輸及房屋局去年「自爆」輕鐵天榮站沉降，毗連的工程亦需停工，經相關部門審視後將沉降停工指標由二十毫米大幅提高至八十毫米，未幾當發展商進行進一步支撐加固工程時，月台沉降輕微超逾八十毫米，故港鐵立即要求暫停加固工程，工程由去年六月暫停至今。根據港鐵提供的最新資料，天榮站現時最新沉降幅度為九十五毫米、比起上月未見惡化。



消息人士指，負責天榮站物業發展的新鴻基地產日前向屋宇署申請將沉降停工指標放寬，並得悉署方有意接納其申請並會批准復工。該消息人士又指，繼會展站沉降指標獲放寬後，署方將放寬天榮站等其他站的沉降指標，審查修訂擬議討論接近尾聲，預計日內會公布相關消息。



元朗區區議員李月民得悉事件後，狠批港府「無恥到極」，直指當局將龍門「一搬再搬」，又指運房局副局長蘇偉文曾承諾不會再胡亂放寬停工指標，豈料港府「出爾反爾」，李已去信局方，要求當局給予公眾合理解釋。



屋宇署回應指，自天榮站上蓋物業發展項目的工程於二○一八年六月廿五日暫時停工後，該署一直透過與該項目的註冊建築專業人士緊密聯絡，密切監測天榮站月台的最新沉降水平及結構狀況。項目註冊結構工程師已就擬議的緩解措施和相應修訂樁柱、挖掘工程設計及施工方法，向署方提交修訂圖則。署方亦已將圖則轉介土力工程處及港鐵諮詢意見，現正綜合各方意見以詳細審視有關修訂圖則的建議。 不過，署方未有回答是否已批准發展商申請，將沉降停工標準提升至一百二十毫米。



資深土木工程師倪學仁指，相信是原先設計的施工方案與實際情況大有不同，才要再度放寬沉降停工指標，又指「一定要放寬先可以復到工」，但倪認為不能貿貿然放寬指標，需要於事前重新作全面評估及視察，確保安全後才可放寬。



資深工程師黎廣德亦認為放寬沉降停工標準不一定不安全，但必須要計算好結構承托力等因素，黎直指屋宇署透明度相當不足，表示「批准放寬沉降標準，但又唔公布相關核准文件」，認為署方應開誠布公，「要用數據說服公眾放寬(沉降標準)係安全」。



新鴻基地產回覆指，天榮站項目自停工以來，新地一直與港府相關部門及港鐵緊密聯繫，會確保復工安排符合有關政府部門的規定，亦不會對鐵路服務或公眾安全造成影響。



港鐵亦回覆指，天榮站的發展商委任的註冊建築專業人士正積極探討有效減少月台沉降的施工方法及緩解措施，並需由相關政府部門審批，在確保對鐵路設施和營運安全不受後續工程影響後，有關地盤才會獲准復工。