國泰港龍復活假接連延誤　乘客斥4次延飛失預算

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空及其全資附屬的國泰港龍，復活節假期接連發生航班延誤，一班原定前日下午五時四十分由香港飛往廈門的KA614，因機隊調動及運作因素，延至昨凌晨四時十五分才起飛，足足延誤近十一個小時。受影響乘客指航班前後延飛四次，行程大失預算，不滿國泰安排。



乘客批評港龍明知航班延誤，卻到最後一刻才通知乘客，KA614由下午五時四十分改為晚上十時四十分、十一時、十一時十五分，最後再延至凌晨四時十五分才起飛。期間他們在機場一等再等或要回家等候，而港龍僅向乘客派發了一百港元餐券。



此外，同樣於復活節假期延誤起飛的國泰CX566，乘客鄭先生原定於上周五凌晨一時五十分乘搭該航班由香港飛往日本大阪，但航班延至早上八時廿分才開始為乘客辦理登機手續，期間地勤人員沒有解釋航班延誤的原因，亦沒有向乘客提供賠償，只着乘客回家，早上再到機場登記，他批評這樣的服務是欺騙乘客。



國泰發言人稱，KA614航班是因機隊調動及運作因素而延誤開出，期間機場職員定期作出廣播，向乘客派發餐券及毛氈，並安排年長及有需要乘客進入貴賓室休息，亦安排部分乘客入住酒店並更改航班。至於CX566航班則因天氣惡劣及機場實施航空交通流量管制而延遲開出。天氣的狀況並非航空公司所能預計及控制。航班的升降亦受空管當局的指揮及協調。



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